Памятник Александру Невсому открыли на проспекте Победы в Липецке, сообщается на сайте городской администрации. Памятник высотой четыре с половиной метра и весом больше трех тонн установили на Кольцевой площади.

На постаменте разместили таблички с надписями «Не в силе Бог, а в правде» и «Встанем. Герои России останутся в наших сердцах до конца». Последняя — это строчка из песни «Встанем» провластного российского певца Шамана, ставшего известным в России после начала полномасштабной войны против Украины.

Пресс-служба администрации Липецка

Пресс-служба администрации Липецка

«Александр Невский — это такой символ победы, символ русского духа», — заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на церемонии открытия памятника.

Городские власти пообещали добавить на памятник даты начала и окончания «спецоперации», как власти РФ называют вторжение в Украину.

Читайте также

«Любовь переполняет сердце, и это море вытекает из берегов» Шаман впервые выступил на «Газпром Арене». Он зачитал со сцены письмо подростка из Макеевки, а одна из фанаток потеряла сознание в его объятиях. Репортаж «Медузы»

Читайте также

«Любовь переполняет сердце, и это море вытекает из берегов» Шаман впервые выступил на «Газпром Арене». Он зачитал со сцены письмо подростка из Макеевки, а одна из фанаток потеряла сознание в его объятиях. Репортаж «Медузы»