Путин назвал ошибкой советское вторжение в Чехословакию и Венгрию: «Нельзя ничего делать, что идет в явное противоречие с интересами других народов»
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной политику Советского Союза, который ввел войска в Венгрию в 1956 году и Чехословакию в 1968 году. Об этом он сказал на сессии Восточного экономического форума, отвечая на слова модератора, который привел высказывания властей Чехии и Венгрии о том, что «СССР вел себя как колонизатор, когда вводил танки в Прагу или Будапешт».
«Мы уже давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
Он заявил, что «нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов», но добавил, что «именно на эти грабли» наступают «ведущие страны Запада, и прежде всего Соединенные штаты».
По мнению Владимира Путина, Россия никогда не была колонизатором, а «наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помощь и поддержать».
«А те страны, которые с нами сейчас пытаются соперничать, они как раз проводили совершенно другую политику. И когда люди сопоставляют, что происходило в прежние времена в сотрудничестве с Россией, СССР, как она тогда называлась, и с другими странами, конечно, все в пользу России складывается. Конечно, мы сегодня это должны учитывать и иметь в виду», — сказал он.