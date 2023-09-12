Путин назвал ошибкой советское вторжение в Чехословакию и Венгрию: «Нельзя ничего делать, что идет в явное противоречие с интересами других народов»

Президент России Владимир Путин назвал ошибочной политику Советского Союза, который ввел войска в в 1956 году и в 1968 году. Об этом он сказал на сессии Восточного экономического форума, отвечая на слова модератора, который привел высказывания властей Чехии и Венгрии о том, что «СССР вел себя как колонизатор, когда вводил танки в Прагу или Будапешт».

«Мы уже давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Он заявил, что «нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов», но добавил, что «именно на эти грабли» наступают «ведущие страны Запада, и прежде всего Соединенные штаты».

По мнению Владимира Путина, Россия никогда не была колонизатором, а «наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помощь и поддержать».

«А те страны, которые с нами сейчас пытаются соперничать, они как раз проводили совершенно другую политику. И когда люди сопоставляют, что происходило в прежние времена в сотрудничестве с Россией, СССР, как она тогда называлась, и с другими странами, конечно, все в пользу России складывается. Конечно, мы сегодня это должны учитывать и иметь в виду», — сказал он.

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