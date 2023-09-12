Летевший из Сочи самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле. Никто из пассажиров не пострадал

Самолет Airbus-A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в Убинском районе Новосибирской области около населенного пункта Каменка. Лайнер сел в поле. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

На борту находился 161 человек, в том числе шесть членов экипажа и 21 ребенок.

В МЧС заявили, что никто не пострадал. Пассажиров разместили в местном доме культуры, их осматривают врачи.

В Минздраве Новосибирской области сообщили РИА Новости, что помощь понадобилась только одному человеку, у которого повысилось артериальное давление. Травм в результате аварийной посадки, по предварительным данным, никто не получил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ).

Телеграм-канал «112» пишет, что самолет совершил аварийную посадку из-за протечки гидросистемы. Источник РИА Новости сообщил об отказе гидросистемы в полете. Официально о причинах произошедшего не сообщалось.

15 августа 2019 года самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковский. Лайнер сел с убранным шасси на кукурузное поле около деревни Рыбаки. Причиной аварийной посадки стало столкновение со стаей чаек, которые попали в оба двигателя. Никто из пассажиров не погиб. Владимир Путин присвоил командиру судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев России. При этом в отчете Межгосударственного авиационного комитета действия пилотов описываются как «хаотичные» и «непоследовательные». Эксперты предположили, что экипаж не планировал садиться на кукурузное поле, а хотел вернуться в аэропорт вылета, но не смог этого сделать из-за нескольких ошибок.

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