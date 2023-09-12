Администрация колонии строгого режима № 6 в Мелехово Владимирской области отправила политика Алексея Навального в штрафной изолятор (ШИЗО), чтобы не дать ему встретиться с родителями и позвонить жене и детям.

В своем письме политик пояснил, что разрешение на звонок и свидание ему дал Московский городской суд, поскольку до его перевода в колонию особого режима он процессуально арестован, а это значит, что вопрос свиданий и звонков решает именно суд, а не колония.

Но обрадовался я рано. Взглянув на бумаги из суда, начальство моей колонии сказало: да нам похер твой московский суд и его бумажки. Пусть хоть сто печатей на них поставят. Мы решили, что не будет у тебя ни свиданий, ни звонков, ни передач. А сказав это, для убедительности меня отправили в ШИЗО в 19-й раз.

Навальный уточнил, что после этого число дней, проведенное им в изоляторе, достигнет 220.

Сижу теперь «на киче» и думаю: свиданий не дали, позвонить жене не дали. А за неуважение к суду все равно сидеть мне.

Алексея Навального этапировали в исправительную колонию строгого режима во Владимирской области в середине лета 2022 года. С августа его постоянно сажают в ШИЗО. В предыдущий раз это произошло 7 августа 2023 года — вскоре после того, как Московский городской приговорил политика к 19 годам колонии особого режима по «экстремистскому» делу. До приговора Навальный также находился в ШИЗО, его выпустили в день оглашения приговора. Причина отправки ШИЗО в обоих случаях не сообщалась. Ранее политика отправляли в изолятор за, например, расстегнутую пуговицу или несвоевременное умывание.

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