В штаб-квартире СВР в Москве установили памятник Дзержинскому. Это копия монумента, стоявшего на Лубянской площади

На территории штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) в московском районе Ясенево установили памятник Феликсу Дзержинскому.

Бронзовая статуя — уменьшенная копия монумента, стоявшего на Лубянской площади в Москве (носила имя Дзержинского) напротив здания КГБ СССР. Памятник, созданный скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Григорием Захаровым, был снят с постамента в 1991 году после провала попытки путча. Копию статуи сделал московский скульптор Владимир Иванов.

Памятник в Ясенево, сообщает РИА Новости, открыл директор СВР Сергей Нарышкин:

Образ председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии стал одним из символов своего времени, эталоном кристальной честности, самоотверженности и верности долгу. Его крылатые слова о том, что чекистом может стать лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, стали значимым нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников органов безопасности нашей страны.

Нарышкин отметил, что Дзержинский вникал во все тонкости оперативного искусства, лично работал с теми, кто отправлялся за границу для выполнения спецзаданий, использовал свой богатый личный опыт подпольной, нелегальной работы.

«Он остался до конца верен своим идеалам — идеалам добра и справедливости», — подчеркнул Нарышкин.

11 сентября 2023 года — 146-я годовщина со дня рождения Феликса Дзержинского — основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) и одного из идеологов красного террора.

Сброшенный с постамента на Лубянской площади в 1991 году памятник Дзержинскому много лет находится в московском парке «Музеон».

В 2021 году в приложении «Активный гражданин» проводили голосование по вопросу возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку. В качестве альтернативы в центре площади предлагали поставить памятник Александру Невскому. Голосование было остановлено по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, заявившего, что «общественное мнение разделилось примерно пополам», а памятники должны объединять, а не разъединять общество.

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