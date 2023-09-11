Премьер-министр Великобритании обвинил Россию в обстреле гражданского судна в Черном море

Российские военные 24 августа нанесли ракетный удар по гражданскому грузовому судну в черноморском порту, но атаку отразила украинская ПВО. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на заседании парламента.

«Благодаря рассекреченным разведывательным данным мы знаем, что 24 августа российские военные выпустили несколько ракет по гражданскому грузовому судну в Черном море», — цитирует слова премьера Reuters.

В министерстве иностранных дел Великобритании в свою очередь уточнили, что целью атаки было судно под флагом Либерии. По нему были выпущены две ракеты «Калибр» с ракетоносца Черноморского флота.

«Путин пытается выиграть войну, которую ему не выиграть, и эти атаки показывают, насколько он отчаялся. Нанося удары по грузовым судам и украинской инфраструктуре, Россия наносит ущерб всему остальному миру», — заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли.

Россия начала обстреливать юг Украины после того, как 17 июля вышла из зерновой сделки, в рамках которой зерно из Украины доставлялось в другие страны мира. Целью российских ударов стала инфраструктура портов, которую использовали при зерновой сделке. После выхода России из соглашения президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия России.

Силы обороны юга Украины сообщали, что в ночь на 25 июля отразили две ракетные атаки России по Одесской области. Как утверждалось, в ходе одной из них российский корабль в Азовском море выпустил две крылатые ракеты «Калибр» в сторону Одессы. Все ракеты, согласно сообщению ВСУ, были успешно сбиты.

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