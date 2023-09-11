Инструкторов лагеря на Сямозере, где во время похода погибли 14 детей, приговорили к срокам до шести лет

Петрозаводский городской суд приговорил инструкторов лагеря на Сямозере, где в 2016 году погибли 14 детей, Валерия Круподерщикова и Павла Ильина к шести и пяти годам колонии общего режима соответственно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал Круподерщикова и Ильина виновными по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В июне 2016 года группа из 47 детей и нескольких сопровождающих отправились в водный поход на двух каноэ и рафте по озеру. 18 июня они попали в шторм, 14 детей погибли. Следствие считает, что сопровождающие проигнорировали сообщения о надвигающемся шторме, не обеспечили детей спасательными жилетами нужных размеров и превысили грузоподъемность лодок.

В 2019 году суд приговорил Круподерщикова к восьми месяцам колонии, признав его виновным по статье об оставлении в опасности. Его освободили от наказания из-за истечения срока давности дела. Ильина тогда оправдали. В июне 2020 года кассационный суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр.

В марте 2019 года суд в Карелии рассмотрел дело в отношении бывших руководителей и инструкторов лагеря «Сямозеро» и чиновников местного Роспотребнадзора. Троих фигурантов дела суд оправдал, а бывший директор лагеря «Сямозеро» Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов получили по девять с половиной лет колонии общего режима.

В мае 2022 года суд в Москве признал двух бывших сотрудниц департамента труда и социальной защиты московской мэрии Татьяну Барсукову и Елену Семкину виновными в халатности, поскольку чиновницы не прописали в договоре с администрацией детского лагеря «Парк-отель „Сямозеро“» необходимые условия безопасности содержания детей, а потом не проконтролировали должное исполнение. Их приговорили к четырем и четырем с половиной годам колонии, но чиновницы избежали наказания в связи с истечением срока давности.

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