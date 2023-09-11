Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины нельзя назвать фильмом со счастливым концом.

«Мы все хотим добиться успеха и хэппи-энда. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм с хэппи-эндом. У нас не будет хэппи-энда. Мы потеряли много людей. Это не хэппи-энд. Надо это признать. И победа — единственная вещь, которая может принести деоккупацию, и не дать России возможности напасть на другие страны: страны Балтии, Польшу и всех нас вернуть в Советский Союз», — сказал Владимир Зеленский.

Интервью Владимира Зеленского телеканалу CNN Офіс Президента України

Контрнаступление Вооруженных сил Украины началось летом 2023 года. Вскоре наступление украинской армии начали критиковать со страниц иностранной прессы. В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление идет «медленнее, чем хотелось», в том числе из-за больших минных полей. В начале сентября ВСУ объявили, что на южном фронте прорвали первую, самую укрепленную линию обороны российских войск.

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