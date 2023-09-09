Журналистка Елена Милашина отказалась от поездки в Грозный после того, как о ней сообщила «Команда против пыток»

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина сообщила, что не поедет на заседание суда по делу , как об этом сообщалось ранее. Об этом она рассказала в публикации «Новой газеты».

О том, что Милашина собирается 12 сентября посетить заседание, где рассмотрят апелляцию на приговор Мусаевой, 7 сентября сообщила правозащитная организация «Команда против пыток».

«К сожалению, правозащитники „Команды против пыток“ не спросили у меня разрешения, могут ли они предавать огласке информацию, касающуюся моей работы и моей безопасности», — заявила Милашина. По ее словам, она отказалась ехать в Грозный, чтобы не ставить под угрозу других людей.

Елена Милашина обвинила «Команду против пыток» в том, что в 2016 году на границе Ингушетии и Чечни напали на автобус с журналистами и правозащитниками. «Я считала тогда и считаю сейчас, что ответственность за произошедшее в марте 2016 года лежит не только на заказчиках и исполнителях „нападения на автобус“, но и на „Комитете против пыток“», — заявила журналистка.

На Елену Милашину и адвоката Александра Немова в начале июля напали в Грозном, когда они приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой. У Елены Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы кистей рук и ушибы мягких тканей, у Немова — ножевое ранение, гематомы и ушибы. СК возбудил уголовное дело.

Читайте также

«Они тыкали меня головой в землю, заставляли ее есть» Журналистка Елена Милашина подробно рассказала, как ее и адвоката Александра Немова избивали в Грозном

Читайте также

«Они тыкали меня головой в землю, заставляли ее есть» Журналистка Елена Милашина подробно рассказала, как ее и адвоката Александра Немова избивали в Грозном