Западный чиновник заявил, что Россия вдвое нарастит производство снарядов и танков, но этого недостаточно для ведения войны

Россия может нарастить производство артиллерийских снарядов до двух миллионов в год, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника. Как отмечает агентство, это примерно в два раза больше ранних западных оценок, но не соответствует потребностям российской армии на войне в Украине.

Западный чиновник, говоривший на условиях анонимности с небольшой группой репортеров, заявил, что армия РФ, начавшая полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, за предыдущий год потратила от 10 до 11 миллионов снарядов.

«Вот в каком затруднительном положении они оказались. Если вы израсходовали 10 миллионов патронов в прошлом году, находитесь в центре боевых действий и можете производить только один-два миллиона снарядов в год, я не думаю, что это сильная позиция».

Чиновник также отметил, что производство танков в России выросло благодаря инвестициям в оборонный сектор. Теперь Москва, по оценке Запада, может выпускать до 200 танков в год, что вдвое больше предыдущих прогнозов. Но, по словам чиновника, на фоне тяжелых потерь российским войскам нужно больше боевых машин.

«Когда вы теряете две тысячи танков, у вас есть десятилетие, прежде чем вы вернетесь к тому, с чего начинали» — сказал собеседник Reuters.

Западный чиновник добавил, что переговоры главы Минобороны России Сергея Шойгу в Северной Кореи, вероятно, направлены на поставку артиллерии и «демонстрируют отчаяние Москвы в Украине». «Россия вынуждена обращаться к сомнительным партнерам, чтобы поддержать катастрофическое вторжение на Украину. И это будет стоить целое состояние, потому что Северная Корея добьется выгодной сделки», — сказал чиновник.

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