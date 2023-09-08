Ростовский суд отложил оглашение приговора журналисту Абдулмумину Гаджиеву, потому что конвой отправили на выборы

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону перенес заседание, на котором, как ожидается, огласят приговор по делу журналиста дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Представитель суда сказал, что оглашение приговора перенесли на 10 утра 11 сентября «в связи с участием конвоя в обеспечении безопасности на выборах». Ранее сообщалось, что суд назначил оглашение приговора Гаджиеву на 8 сентября.

Гаджиева обвиняют в участии в деятельности террористической организации, организации ее финансирования и участии в экстремистской организации. По версии следствия, Гаджиев переводил деньги в благотворительные фонды проповедника Абу Умара Саситлинского, которого считают организатором финансирования террористов. Гособвинитель потребовал для Гаджиева 19 лет в колонии строгого режима.

Редакция газеты «Черновик» неоднократно требовала освободить Абдулмумина Гаджиева, который находится в следственном изоляторе четыре года — с июня 2019 года. Коллеги и родственники Гаджиева называли дело против журналиста сфабрикованным. Правозащитный центр «Мемориал» признал Гаджиева политическим заключенным.

В России 8-10 сентября проходят выборы разного уровня в десятках регионов, в том числе в Ростовской области, где выбирают местных депутатов.

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