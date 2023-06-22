Прокуратура запросила 19 лет колонии дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву по делу о терроризме

В ходе прений в Южном окружном военном суде представитель прокуратуры запросил 19 лет колонии строгого режима Абдулмумину Гаджиеву, работавшему редактором в газете «Черновик». Об этом сообщили в группе поддержки дагестанского журналиста.

Гаджиева обвиняют в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), организации ее финансирования (часть 4 статьи 205.1 УК) и участии в экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК). Журналист, напоминает «Медиазона», находится в следственном изоляторе четыре года — с июня 2019-го.

По версии следствия, Гаджиев опубликовал статьи о благотворительном фонде «Ансар» и якобы сознательно не упомянул, что организация финансировала деятельность « » в Сирии.

Кроме того, следствие считает, что в 2009-2013 годах журналист и два других фигуранта дела — бывший учредитель фонда «Ансар» Абубакар Ризванов и бизнесмен Камал Тамбиев — участвовали в работе «Конгресса народов Ичкерии и Дагестана» и «Высшего военного Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», которые объявлены в России террористическими организациями.

Обвинение также запросило для Ризванова и Тамбиева по 19 лет колонии.

Редакция газеты «Черновик» неоднократно требовала освободить Абдулмумина Гаджиева. Коллеги и родственники Гаджиева называли дело против журналиста сфабрикованным. Правозащитный центр «Мемориал» признал Гаджиева политическим заключенным.

О деле Гаджиева

Редактора дагестанской газеты «Черновик» обвинили в терроризме. Это уже второе дело на Северном Кавказе, которое сравнивают с делом Ивана Голунова

О деле Гаджиева

Редактора дагестанской газеты «Черновик» обвинили в терроризме. Это уже второе дело на Северном Кавказе, которое сравнивают с делом Ивана Голунова