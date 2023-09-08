Глава «Победы» оценил потери авиакомпаний от закрытия московских аэропортов из-за дронов. Дополнительный час полета обходится в 800 тысяч рублей

Изменение маршрутов самолетов из-за атак беспилотников на Москву приводят к дополнительным расходам перевозчиков, сказал в интервью РБК генеральный директор лоукостера «Победа» Дмитрий Тыщук.

«Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании», — сообщил Тыщук.

Оценку потерь в денежном выражении он давать не стал, но другие участники рынка сказали РБК, что час полета среднемагистрального Boeing 737-800 (в парке «Победы» 41 такой самолет) стоит примерно 750–800 тысяч рублей.

По словам Тыщука, хотя вынужденная смена маршрута из-за беспилотников и создает неудобства, в том числе и для пассажиров, авиаперевозчики пока не планируют обращаться к государству за компенсацией дополнительных расходов.

«Может, у кого-то мысли уже вынашиваются, но русский человек, он привык, как говорится, с трудностями бороться и не прятаться от них», — сказал он, добавив, что если временное закрытие московских аэропортов из-за дронов «превратится в долгосрочную ситуацию — будем думать».

Российские власти за последние несколько месяцев неоднократно заявляли об обнаруженных и обезвреженных на подлете к Москве беспилотниках. Из-за дронов аэропорты Московского авиаузла, как правило, вводят ограничения на прием и отправление рейсов — так называемый план «Ковер». Рейсы могут перенаправляться как в другие московские аэропорты, если они остаются отрытыми, так и в другие российские города.

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