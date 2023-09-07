В Санкт-Петербурге прохожие задержали женщину, пытавшуюся поджечь военкомат. Она утверждает, что следовала указаниям мошенников

В Выборгском районе Санкт-Петербурга полиция задержала женщину, пытавшуюся поджечь военкомат, сообщают «Фонтанка» и телеграм-канал Shot.

По данным канала, местная жительница подожгла дверь военкомата, облив ее горючей жидкостью, после чего начала кидать камни в окно здания. Свои действия она снимала на телефон. Shot уточняет, что ее задержали прохожие, после чего передали полиции.

После задержания женщина заявила, что совершить поджог ее вынудили мошенники, которые давали ей указания по телефону, пишет «Фонтанка».

С конца июля в России подожгли десятки военкоматов. Многие из задержанных утверждали, что стали жертвами мошенников, дававших указания от имени «сотрудников ФСБ».

В августе Генпрокуратура и МВД выступили с официальными предупреждениями о новом виде телефонного мошенничества, в рамках которого россиян вынуждают совершать поджоги военкоматов.

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