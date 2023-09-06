В Институте США и Канады утверждают, что не выступали в поддержку уволенного директора. Накануне такое заявление вышло в «Независимой газете» — и вскоре было удалено
Два члена ученого совета Института США и Канады РАН (ИСКРАН) заявили «Агентству», что учреждение не выступало с официальным заявлением на тему отстранения директора Валерия Гарбузова.
5 сентября заявление коллектива ИСКРАН в поддержку Гарбузова опубликовали на сайте «Независимой газеты». Среди прочего сотрудники института выразили возмущение из-за «разнузданной клеветнической кампании», развернутой против бывшего директора. Вскоре заявление было удалено, но его копия сохранилась в кэше.
«Мы никаких коллективных писем не принимали, могу одно сказать совершенно определенно. Не было никакого голосования, подписей, ничего такого не было», — сообщил журналистам замдиректора ИСКРАН Виктор Супян.
Старший научный сотрудник института Владимир Батюк рассказал, что 4 сентября прошло собрание руководящего состава учреждения, и на нем такое заявление не принимали. «Охотно допускаю, что в Институте США и Канады у господина Гарбузова есть симпатизанты, разделяющие его точку зрения. Но это не точка зрения коллектива института, это точка зрения отдельных лиц, не более того» — добавил он.
Один из бывших сотрудников ИСКРАН сказал журналистам, что в институте новость об увольнении Гарбузова восприняли с сожалением. По его словам, «настроения в коллективе разные», но бывшего директора уважали как руководителя и как ученого.
29 августа директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов опубликовал в «Независимой газете» статью о пропагандистских мифах про страны Запада. Колонка вызвала резкую критику со стороны пропагандистов.
Вскоре после публикации стало известно, что Гарбузова освободили от должности «по решению учредителя». 5 сентября Гарбузов опубликовал в «Независимой газете» продолжение своей статьи, ответив организаторам травли.
После отстранения Гарбузова исполняющим обязанности главы научного учреждения стал 33-летний руководитель центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Сергей Кислицын. Гарбузов говорил, что не знает, оставит ли новый директор его работать на какой-либо должности в институте.