Уволенный директор Института США и Канады написал новую статью о мифах российской пропаганды. Его сотрудники выпустили заявление в его защиту Оба текста были опубликованы на сайте «Независимой газеты». Заявление потом удалили

Валерий Гарбузов

Директор Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) Валерий Гарбузов, уволенный после того, как он написал статью о пропагандистских мифах про страны Запада, опубликовал ее продолжение. Коллектив института выступил в защиту теперь уже бывшего директора. Оба этих текста были опубликованы на сайте «Независимой газеты». Вскоре заявление было удалено, но его копия сохранилась в кэше.

Валерий Гарбузов освобожден от должности с 1 сентября 2023 года «по решению учредителя». Исполняющим обязанности главы научного учреждения стал 33-летний руководитель центра изучения стратегического планирования РАН Сергей Кислицын, пишут «Ведомости».

Валерий Гарбузов родился в 1960 году в Пскове. Работал учителем истории в местной школе. В 1997–1998 годах был стипендиатом программы Фулбрайта и проходил по ней стажировку в Университете Теннесси. Гарбузов — доктор исторических наук, член-корреспондент РАН. Автор более 70 научных работ, специалист в области внутренней и внешней политики США. Работает в Институте США и Канады РАН с 2000 года, а занимает пост директора с 2016-го. ИСКРАН был основан в 1967 году американистом Георгием Арбатовым в составе Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН. Институт считается одним из ведущих «мозговых центров» России по США и в советские годы играл большую роль при выработке внешнеполитического курса страны. В институте работают более 130 человек, в том числе 85 научных сотрудников.

В пресс-службе института перестановки связали со статьей Гарбузова «Об утраченных иллюзиях уходящей эпохи» (копия в кэше), вышедшей 29 августа в . В этой публикации Гарбузов развенчал мифы о «мировом коммунизме» и «американском империализме», которые использовала советская и российская пропаганда, «погружая общество в мир иллюзий и ведя к созданию ложной картины мира».

Россию он охарактеризовал как бывшую империю, переживающую болезненный синдром внезапно утраченного имперского величия. «То, что у России сегодня наблюдается ярко выраженный постимперский синдром, — скорее трагическая закономерность, нежели историческая аномалия. Его особенность в том, что он не проявился сразу после распада СССР в 1991 году, а дал о себе знать гораздо позже, с приходом к власти Путина. Спустя более 30 лет отложенный синдром, возможному зарождению которого прежде не придавалось особого значения, приобрел угрожающий характер», — пишет Гарбузов.

У России есть своя глобальная геополитическая программа, но она зыбка, неустойчива и эклектична, считает историк. «Программа (скорее набор установок) основана на смешении идей евразийства, „русского мира“, на агрессивном антиамериканизме, противоборстве с однополярным миром и „загнивающим“ Западом в целом. В ней также содержатся идеи „суверенной демократии“, „глубинного народа“, тоска по традиционным ценностям и православной вере», — говорится в его колонке.

При этом Россия так и не смогла превратиться в «самостоятельный геополитический антизападный локомотив» и составить реальную конкуренцию двум действительным неформальным империям современного мира — США и Китаю. И новая государственная мифология вряд ли этому поможет, убежден Гарбузов.

«Цель всего этого вполне очевидна — погружающее собственное общество в мир иллюзий и сопровождаемое великодержавной и патриотической риторикой нескрываемое и намеренное бессрочное удержание власти любой ценой, сохранение собственности и политического режима нынешней правящей элитой и интегрированным с ней олигархатом», — заключил автор статьи.

Публикация Гарбузова вызвала нападки со стороны пропагандистов. В частности, ее подробно обсуждали 30 августа в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». В своем телеграм-канале Соловьев задавался вопросами, «проходит ли сейчас финансовая проверка деятельности Института США и Канады», «существуют ли иные опусы Гарбузова, перекликающиеся со статьей» в «Независимой газете», и «когда ждать официальной реакции Госдепа на остранение Гарбузова от должности и предложения контракта на работу в одном из американских университетов».

5 сентября Валерий Гарбузов опубликовал в «Независимой газете» продолжение своей статьи под названием «Внезапный шторм на пустом месте» (копия в кэше), ответив организаторам травли.

Историк еще раз «популярно и доходчиво» сформулировал основную идею своего текста.

Мифы, создаваемые в разное время и вносимые в массовое общественное сознание, способствуют, наряду с другими факторами, временной общественной консолидации вокруг действующей власти ради достижения определенной цели.

Комментируя антизападные настроения в российском обществе, он напомнил, что исторический процесс необратим, как и неформальная, культурная и иная экспансия народов.

«Вытравить западное влияние, закатать под асфальт, замуровать в бетон (использую самую невинную лексику, принятую в телевизионных ток-шоу) сегменты западной культуры и образа жизни отныне не удастся уже никому. Как не удастся изгнать и русскую культуру из западного пространства, в котором российские сегменты присутствуют в великом множестве», — пишет ученый. Поэтому, считает он, рано или поздно отношения России с США и другими странами Запада снова наладятся.

Гарбузов назвал примитивными и комичными пропагандистские обвинения в своих прочных связях с Белым домом и другими «вашингтонскими хозяевами». «В моих работах не содержатся призывы к свержению действующей власти, а сам я чист перед своей Родиной, покидать которую ни при каких обстоятельствах не собираюсь», — заявил историк. Он также отверг заявления о том, что в институте якобы выявлены хищения и проводится финансовая проверка.

«И напоследок, специально для современных лжепатриотов: научный коллектив института никогда не был и не является гнездом иностранной разведки или кружком коварных карбонариев, готовившим тайные заговоры против советской власти или ее преемников», — добавил он.

Коллектив Института США и Канады РАН выпустил заявление (копия в кэше) в поддержку Валерия Гарбузова, выразив возмущение по поводу «разнузданной клеветнической кампании», развернутой против него. В заявлении говорится, что «все факты, приведенные в передаче Владимира Соловьева», вышедшей 30 августа, «построены на откровенной лжи, преподносимой в форме отвратительной классической геббельсовской пропаганды, производящей крайне жалкое и убогое впечатление».

Лживые, беспочвенные и демонстративно раздутые обвинения в адрес научного коллектива ИСКРАН и его руководителя — не что иное, как грубая и бездарная попытка нанести удар по создаваемой десятилетиями научной школе отечественной американистики, зарекомендовавшей себя во всем мире, с целью ее дискредитации.

Источник «Ведомостей», знакомый с ситуацией, заявил, что перед новым директором ИСКРАН Сергеем Кислицыным «могут поставить задачи по модернизации института и достижению им ряда необходимых показателей по научным публикациям и финансам, с чем ранее наблюдались большие проблемы». Собеседник издания отметил, что инцидент со статьей мог стать лишь катализатором перемен, но не их причиной.

Сам Гарбузов сказал газете, что не знает, оставит ли новый директор его работать на какой-либо должности в институте.