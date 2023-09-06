Суд продлил арест Жене Беркович и Светлане Петрийчук

Хамовнический районный суд Москвы продлил до 4 ноября арест драматургу Светлане Петрийчук и режиссерке Жене Беркович, арестованных по уголовному делу об «оправдании терроризма», сообщает «Медиазона».

На продлении ареста настаивал следователь Дмитрий Полещук. В суде он заявил, что Беркович и Петрийчук необходимо оставить под стражей, поскольку они, по мнению следователя, могут попытаться сбежать или повлиять на свидетелей.

Защита настаивала, что оснований для содержания Петрийчук и Беркович в СИЗО нет, и просила либо освободить фигуранток дела, либо избрать им более мягкую меру пресечения.

Уголовное дело об «оправдании терроризма» в отношении Жени Беркович и Светланы Петрийчук возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол», в которой рассказывается, как женщины из России уезжают в Сирию к участникам «Тридевятого государства». Фигуранток дела арестовали 5 мая. Они пытались оспорить арест, однако Мосгорсуд отклонил их жалобы. В конце июня Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей до сентября.

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