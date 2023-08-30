«Мои девочки видели в детдомах тысячи детей, которым мамы не могут позвонить из тюрьмы» Женя Беркович передала записку из СИЗО, где она сидит уже четыре месяца

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Режиссерка Женя Беркович с начала мая находится под арестом в рамках дела об «оправдании терроризма». Дома у нее остались две дочери 17 и 19 лет, которых она удочерила четыре года назад. В записке для издания «Правмир» Беркович рассказала, что чувствует она и ее дети в связи с ее арестом.

По словам Беркович, на момент удочерения девочкам было 13 и 15 лет и они «почти не умели читать и писать, пережили побои, предательство, смерть близких». Беркович отметила, что ценой огромных усилий девочки смогли не сломаться и выжить. «Чего нам всем это стоило, я даже рассказать не могу», — написала она.

Просто если у вас есть подростки, колючие-кусачие, с ногой вашего размера, гормонами вместо головы и желанием расколотить весь мир, представьте, что они такие вот у вас сразу и родились. Никаких розовых пяточек и желания поскорее отдать это чудо на скрипку. Только все это надо умножить на главное, что руководит приемным ребенком: страх. Что изобьют, что исчезнут, что снова выкинут.

По словам Беркович, ее дочерям «вдвойне нужна мама», так как им «сразу и 4 года, и 17 лет». «Из нас выросли две девицы-красавицы (все в меня, конечно). Мы учимся, мы умеем читать, можем сходить в магазин и оседлать лошадь», — написала режиссерка. Она рассказала. как одна из дочерей после ее ареста в свой день рождения «до ночи надеялась», что ее маме дадут позвонить из тюрьмы и поздравить ее с днем рождения.

И вот таких детей, которым мамы не могут позвонить из тюрьмы, мои девочки видели в детдомах тысячи. Детей, чьи мамы сидят. Как правило, они не возвращаются в жизнь детей. «Мама в тюрьме» для ребенка с сиротским опытом — это почти то же самое, что «мама умерла». Я пишу им письма, рисую ерунду, даю какие-то глупые задания и квесты. У нас лучшая в мире семья — мой муж Коля, друзья, няня. Они, если честно, со многим справляются куда лучше, чем я. Но они не мама.

Режиссерка отметила, что ее дети — «невероятные молодцы» и «пока сохраняют то, что нам вместе удалось вырастить за четыре года», но выразила опасения, что «с каждым днем этой новой потери они снова проваливаются в тот ад, из которого чудом смогли вырваться».

Как отмечает «Правмир», на одном из заседаний суда Беркович спросила у психолога, делавшей экспертное заключение о состоянии девочек, есть ли шанс, что дети восстановятся, когда она вернется. Та ответила: «Шанс есть, но только если вы вернетесь прямо сейчас».

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