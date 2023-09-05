В Калужской, Тверской и Московской областях сбили беспилотники. Собянин сообщил, что в Подмосковье поврежден «бытовой объект»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 5 сентября силами ПВО уничтожены беспилотники, пытавшиеся осуществить атаку на столицу.

Дроны сбили в Калужской области, в Тверской области в районе села Завидово, а также в Истринском районе Подмосковья.

По словам Собянина, в Московской области в результате падения обломков поврежден «бытовой объект». О каком именно объекте идет речь, мэр Москвы не уточнил.

Минобороны РФ сообщило, что «киевский режим» пытался совершить «террористическую атаку» с помощью трех беспилотников. Один из них был сбит в Калужской области, еще один — в Подмосковье, а третий был «перехвачен» над Тверской областью.

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево ночью ограничили полеты, на запасные аэропорты ушли пять самолетов, сообщает Росавиция. С 07:30 все столичные аэропорты работают в штатном режиме.

Последний раз Собянин сообщал о беспилотниках, летевших в сторону Москвы, утром 1 сентября. По его словам, дрон был сбит Московской области рядом с городом Люберцы. В Главном управлении разведки Минобороны Украины утверждали, что в Люберцах после атаки беспилотника произошел пожар на Томилинском электронном заводе. Подтверждения этой информации не было.

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