Систему оплаты проезда в московском метро Face Pay хотят переименовать во «Взгляд»

Московский метрополитен подал заявку на регистрацию бренда «Взгляд» для систем биометрии и оплаты проезда через распознавание лиц, пишет «Коммерсант».

В метрополитене заявили, что «решили подать на регистрацию народного названия биометрического сервиса». Многие пассажиры, заявили в московском метро, упоминая систему оплаты через распознавание лица, говорят, что «оплатили по взгляду» или «проходили по взгляду».

Изначально система носила название Face Pay, затем ее название решили русифицировать. В декабре 2022 года были представлены новые варианты, среди которых была «Оплата взглядом». На портале «Активный гражданин» провели голосование, по итогам которого «Оплата взглядом» заняла второе место с 14% голосов, а лидером стал вариант «Система оплаты по биометрии» (21%), напоминает издание.

Юристы, опрошенные «Коммерсантом», отмечают, что бренд «Взгляд» уже зарегистрирован в других классах товаров и услуг. Кроме того, отмечают они, Роспатент имеет право отказать в регистрации знаков, состоящих из описательного слова — например, прямо указывающего на назначение или состав товара. Однако, признают юристы, заявка метрополитена составлена достаточно конкретно и веских оснований для отказа в регистрации бренда, скорее всего, нет.

Тестирование системы оплаты лицом началось в Московском метрополитене в конце 2020 года. Первыми ее испытали сотрудники метро, летом 2021 года Face Pay в появилась на некоторых станциях, а в октябре того же года было объявлено, что система заработала во всем метро.

Московский метрополитен в 2021 году перестал объявлять станции на английском языке. Как заявили в метро, такое решение было принято после сокращения числа туристов из-за пандемии, а также из-за «жалоб от пассажиров на дополнительное информирование». Затем из метро Москвы стали исчезать и дублирующие надписи на английском языке — на новых станциях все вывески уже только на русском.