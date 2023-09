Швейцария дважды разрешала въезд в страну российскому депутату, несмотря на санкции

Государственный секретариат по делам миграции Швейцарии как минимум дважды разрешал въезд в страну вице-спикеру Госдумы Александру Бабакову, несмотря на введенные еще в 2014 году санкции. Об этом пишет «Агентство», которое обнаружило соответствующие документы в утечке взломанной почты депутата, которую выложил украинский проект InformNapalm.

Бабаков находится под санкциями Швейцарии с ноября 2014 года, впервые он попал под ограничения из-за того, что голосовал за аннексию Крыма.

Несмотря на санкции, Бабакову разрешили въезд в Швейцарию с 19 по 30 июня 2019 года. В документа Госсекретариата говорится, что речь идет о поездке на медицинское лечение. На это время власти страны сняли с Бабакова визовые ограничения. Второй раз ему разрешили въехать в страну с 7 по 17 мая 2021 года. В соответствующем документе это объяснялось «плановым обследованием». О каком лечении идет речь, из документов неясно.

«Агентство» отмечает, что из документов также непонятно, воспользовался ли Бабаков разрешениями въехать в Швейцарию. При этом 26 июня 2019 года он выступал в Совете Федерации (с 2016 по 2020 год Бабаков был членом Совфеда — прим. «Медузы»).

В Госсекретариате по делам миграции Швейцарии сказали «Агентству», что «иногда возможны исключения из санкций по дипломатическим или гуманитарным основаниям». Сам Бабаков отказался говорить с журналистами, его помощник на вопросы издания не ответил.

В апреле 2022 года Минюст США обвинил Бабакова в сговоре с целью организовать тайную российскую пропагандистскую кампанию в США и оказать влияние на американскую политику.

Бабаков также упоминался в публикациях зарубежных СМИ (в частности, Reuters, The Washington Post, The New York Times) как участник предполагаемой схемы финансирования пророссийских политиков за рубежом.