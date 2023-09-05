Песков заявил журналистке AFP, что его нельзя спрашивать о Суровикине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга не позволил журналистке AFP задать вопрос о генерале Сергее Суровикине. Как пишет телеграм-канал «Вы слушали Маяк», произошел следующий диалог:

— Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно задать этот вопрос вам?

— Нет, нельзя.

После мятежа, устроенного основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, появились сообщения, что Суровикин, как и ряд других высокопоставленных офицеров, отстранен от службы и задержан. Официально задержание Суровикина не подтверждали, но из публичного пространства он исчез.

4 сентября после пресс-конференции президентов России и Турции в Сочи журналисты спросили министра обороны РФ Сергея Шойгу, что происходит с Суровикиным и ведется ли в отношении него расследование. Министр не стал ничего отвечать.

Вскоре после этого телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» опубликовал фото Суровикина с подписью: «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве». Источники The New York Times подтвердили, что генерал находится на свободе.

Сергей Суровикин занимал пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, а также с октября 2022-го по январь 2023-го года возглавлял российское вторжение в Украину.

Во время мятежа Пригожина было распространено обращение Сергея Суровикина, в котором он призывал ЧВК Вагнера «остановиться» и «решить вопросы мирным путем». По версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал о готовящемся мятеже.

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