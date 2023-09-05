Мать чеченца, сбежавшего от семьи, пригрозила его адвокату «головорезами», «экзекуцией» и похищением сына
Адвокату Татьяне Соломиной стали поступать угрозы от семьи чеченца, которому она помогала после побега из дома, сообщает правозащитная организация СК SOS.
Мужчина, имя которого не называется, бежал из Чечни в июле. Там ему отец и брат угрожали убийством и «кадыровцами». Родственники нашли его в Тюмени, но до принудительного возвращению в Чечню ему удалось связаться с Соломиной, а она помогла ему уехать в другой регион.
Позже он созвонился со своей матерью, чтобы попросить не искать его, однако в разговоре с ним женщина начала угрожать Соломиной.
«Мы наняли самых отъявленных бандитов, заплатили им деньги, чтобы над этой женщиной [Соломиной] и ее ребенком провели экзекуцию. Можешь ей передать: ее настигнут головорезы. Теперь, как он с 1 сентября выйдет в школу, его там подкараулят, и это наказание будет исполнено. Мы просто так никому тебя таскать не позволим», — заявила она.
В разговоре с сыном женщина подчеркнула, что его семья узнала имя и место проживания Соломиной, а также возраст и место обучения ее 13-летнего сына.
Адвокат подала заявление в Следственный комитет и потребовала возбудить уголовное дело об угрозе жизни и здоровью, подготовке к похищению ребенка и незаконном сборе сведений о частной жизни.
Чеченцев, сбежавших из республики, регулярно похищают и возвращают в Чечню их родственники. В августе сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 26-летнюю Седу Сулейманову, заявив, что она подозревается в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей. После допроса девушку увезли в Чечню, где передали родственникам. Правозащитники считают, что в республике Сулеймановой может грозить «убийство чести» со стороны членов ее семьи.