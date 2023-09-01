Женя Беркович и Светлана Петрийчук награждены премией имени Анны Политковской «Камертон». Награду вручила журналистка «Новой газеты» Елена Милашина

В Москве вручили премию имени Анны Политковской «Камертон». В этом году ее присудили режиссерке Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

Ранее лауреатами это премии, учрежденной в 2013 году, становились только журналисты, в том числе Иван Голунов в 2019 году. «Новая газета» подчеркивает, что решение о присуждении «Камертона» Беркович и Петрийчук жюри приняло единогласно.

Награду вручала журналистка Елена Милашина, на которую в июле напали и жестоко избили в Чечне, куда она приехала на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Зал, пишет «Новая газета», при появлении Милашиной на сцене встал.

От имени Беркович и Петрийчук, находящихся в СИЗО, «Камертон» получили Николай Матвеев — муж Жени — и актриса Мариэтта Цигаль-Полищук.

«Мы не выбираем условия и время». Вручена ежегодная премия Анны Политковской «Камертон» НО.Медиа из России

В этом году жюри учредило еще один специальный приз — «Камертон за вопреки». Он был присужден команде журналистов разных СМИ, организовавших марафон солидарности в поддержку политзаключенных «Ты не один». В рамках этой акции, прошедшей в июне, организаторам удалось собрать 39 миллионов 430 тысяч рублей.

«Присутствие непосредственных участников в России, увы, невозможно. Их приз был передан адвокату Анне Ставицкой», — пишет «Новая газета».

В рамках церемонии награждения «Камертоном» впервые в истории премии был проведен аукцион в поддержку политзаключенных, средства собирали для Саши Скочиленко — художницы, обвиненной в «фейках» про российскую армию из-за того, что она размещала в магазине вместо ценников антивоенные листовки.

На торги была выставлена премия «Золотая маска», которую художник Ксения Сорокина получила за работу над спектаклем «Финист Ясный Сокол». При стартовой цене лота 100 тысяч рублей «Золотая маска» была продана за 500 тысяч рублей. Такую сумму предложил бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Столько же один из гостей пожертвовал уже вне торгов на оплату адвокатов для Скочиленко.

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