Иван Голунов получил премию «Камертон» имени Анны Политковской

Журналист «Медузы» Иван Голунов стал лауреатом премии «Камертон» имени Анны Политковской.

Церемония вручения премии прошла 8 сентября — в ​Международный день солидарности журналистов — в Большом зале консерватории в Москве.

«Камертон» присуждается за профессиональное мастерство, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание.

Премия «Камертон», учрежденная Союзом журналистов России, вручается с 2013 года. В 2018 году ее получил главный редактор «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский.

В июне 2019 года Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, и напрямую связывал это с расследованием о рынке ритуальных услуг и ФСБ. Через несколько дней после задержания уголовное дело в отношении Голунова было прекращено.