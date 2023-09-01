Путин провел открытый урок «Разговор о важном». Он назвал российский народ «непобедимым» и посоветовал «творчески» рассказывать о любви к России

Президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном». Участие в нем приняли 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов, сообщается на сайте Кремля.

В начале урока Путин поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем знаний, а затем заявил, что народ России «непобедим». «Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ, с таким настроем невозможно, мы абсолютно были непобедимы и сейчас такими являемся», — сказал Путин участникам встречи.

Одна из школьниц в ходе урока рассказала президенту, что хочет отправить бактерии нефтедеструкторов на Международную космическую станцию в качестве эксперимента. «Они нас не съедят? Очень важно, чтобы они нас не съели. Я, кстати, не шучу. Надо все держать под контролем», — ответил ей Путин.

На вопрос о том, какую главную мысль необходимо доносить школьникам в «Разговорах о важном», президент заявил: «Любить Россию. Но надо подойти к этому творчески».

«Разговор о важном» — внеурочные занятия, цикл которых Минпросвещения РФ запустило в российских школах с 1 сентября 2022 года. На сайте проекта сообщается, что центральные темы этих занятий — патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и другие. В прошлом учебном году в рамках «Разговоров о важном» учащимся среди прочего рассказывали о .