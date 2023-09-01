Дания потребовала сократить штат сотрудников российского посольства в Копенгагене. МИД страны пожаловался, что РФ пыталась получить визы для своих разведчиков

МИД Дании сообщил послу России Владимиру Барбину о том, что число сотрудников российской дипмиссии в Копенгагене должно быть сокращено до уровня, соответствующего численности сотрудников посольства Дании в Москве.

Таким образом к 29 сентября в штате российского посольства должны остаться пять дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

В сообщении министерства отмечается, что Дания и Россия вели переговоры о выдаче виз датским дипломатам для поддержания работы посольства страны в Москве.

«Переговоры не привели к каким-либо результатам, так как российская сторона постоянно пыталась включить в повестку переговоров выдачу виз офицерам российской разведки», — заявила датская сторона, не раскрыв других подробностей.

После российского вторжения в Украину западные страны выслали сотни российских дипломатов. В частности, в апреле 2022 года Дания объявила о высылке 15 сотрудников посольства РФ в стране. В ответ Россия объявила персонами нон грата семь сотрудников посольства Дании, еще одному датскому дипломату отказали в выдаче визы.

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