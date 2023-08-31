Суд приговорил священника Иоанна Курмоярова к трем годам по делу о «фейках» об армии. Его запрещали в служении после критики фресок в храме Минобороны

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил священника и доктора богословия Иоанна Курмоярова к трем годам лишении свободы в колонии общего режима по делу о распространении «недостоверной» информации о российской армии (статья 207.3 УК). Суд также запретил Курмоярову в течение двух лет делать публикации в интернете, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Государственный обвинитель в ходе прений сторон просил приговорить Курмоярова к семи годам лишения свободы. Как отмечает «Ротонда», иеромонаху Курмоярову назначили самый мягкий приговор по «фейкам» в Петербурге.

Курмояров публиковал в соцсетях видео, в которых критиковал полномасштабное российское вторжение в Украину. Его арестовали в июне 2022 года.

Курмояров полностью признал вину и раскаялся. Выступая в суде, он сказал, что аполитичен, никогда не желал смены государственного строя и политической власти, а также попросил прощения у всех, «кого мог обидеть своими публикациями», и пообещал впредь «не касаться военной темы». «Меня травмировала та мысль, что с обеих сторон конфликта принимают участие и страдают люди православные», — сказал Курмояров.

Иоанн Курмояров много лет жил в Украине. Он переехал в Россию, когда против него составили административный протокол из-за демонстрации георгиевской ленточки. В Украине у Курмоярова живет мать.

Иоанн Курмояров стал известен в 2020 году, когда его на два месяца запретили в служении после критики храма Минобороны, открывшегося в Кубинке Московской области. В апреле 2022 года его лишили сана — в Московской епархии отмечали его активность в соцсетях и то, что он «формирует недостоверную информацию» о российской армии.

Читайте также

«Те, кто развязал агрессию, — не будут они в раю» В Петербурге арестовали священника, обвиняемого в распространении «фейков» о российской армии. К нему не допускают адвоката

Читайте также

«Те, кто развязал агрессию, — не будут они в раю» В Петербурге арестовали священника, обвиняемого в распространении «фейков» о российской армии. К нему не допускают адвоката