В Петербурге активистку «Мирного сопротивления» приговорили к шести годам по делу о «фейках» про российскую армию. Поводом для дела стали антивоенные посты

Кировский суд Петербурга приговорил активистку Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима, сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

Смирновой также запретили в течение трех лет администрировать интернет-ресурсы. Суд признал активистку виновной в распространении «фейков» об армии по мотиву политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Обвинение просило приговорить Смирнову к семи годам колонии.

Активистку поместили под стражу в мае 2022 года. Перед этим к петербургским активистам «Мирного сопротивления» пришли с обысками.

Поводом для уголовного дела против Смирновой стали семь антивоенных постов в группе «Демократический Петербург — Мирное сопротивление», размещенных весной 2022 года во «ВКонтакте», отмечает «Медиазона». В публикациях среди прочего говорилось об уничтожении украинских городов, жертвах обстрелов, пожаре на Запорожской АЭС, а также гибели жителей Мариуполя при штурме города.

Смирнова свою вину не признала. Защита намерена обжаловать приговор.

Главные события дня

Война Пятьсот пятьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Пятьсот пятьдесят третий день. Онлайн «Медузы»