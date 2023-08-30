В Петербурге активистку «Мирного сопротивления» приговорили к шести годам по делу о «фейках» про российскую армию. Поводом для дела стали антивоенные посты
Кировский суд Петербурга приговорил активистку «Мирного сопротивления» Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима, сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».
Смирновой также запретили в течение трех лет администрировать интернет-ресурсы. Суд признал активистку виновной в распространении «фейков» об армии по мотиву политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Обвинение просило приговорить Смирнову к семи годам колонии.
Активистку поместили под стражу в мае 2022 года. Перед этим к петербургским активистам «Мирного сопротивления» пришли с обысками.
Поводом для уголовного дела против Смирновой стали семь антивоенных постов в группе «Демократический Петербург — Мирное сопротивление», размещенных весной 2022 года во «ВКонтакте», отмечает «Медиазона». В публикациях среди прочего говорилось об уничтожении украинских городов, жертвах обстрелов, пожаре на Запорожской АЭС, а также гибели жителей Мариуполя при штурме города.
Смирнова свою вину не признала. Защита намерена обжаловать приговор.
В материалах уголовного дела отсутствует указание на то, какие именно высказывания следствие посчитало утверждениями о фактах, а также о наличии связи этих утверждений с действиями российской армии, поскольку лингвистические исследования текстов сторона обвинения проводить отказалась. Также и признаки размещения публикаций по мотивам политической ненависти в деле основаны исключительно на толковании текстов следователем.