К петербургским активистам «Мирного сопротивления» пришли с обысками по уголовному делу о «фейках» про российскую армию
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В Санкт-Петербурге к пятерым активистам группы «Мирное сопротивление» пришли с обыском сотрудники Следственного комитета. Об этом сообщается на странице группы в ВК.
Обыски проходят у Ольги Смирновой, Асана Мумджи, Татьяны Сичкаревой, Влада Шипицына и Ильи Ткаченко. Следователи изымают технику.
«Ольга Смирнова успела мне позвонить и сообщить, что обыск проводят в рамках уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК — это статья о распространении „фейков“ о российских войсках группой лиц по политическим мотивам», — рассказал изданию «Ротонда» правозащитник Динар Идрисов.
Уголовное дело предположительно возбуждено в связи с одной из публикаций во «ВКонтакте» за 4 марта. В этот день на странице группы было опубликовано более четырех десятков записей, включая репосты.
На момент написания этой новости известно, что Ольгу Смирнову и Татьяну Сичкареву после обысков отвезли на допрос в следственный отдел по Кировскому району ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
С начала вторжения России в Украину группа «Мирное сопротивление» регулярно проводит антивоенные акции протеста, такие как сожжение литеры Z на берегу Финского залива. Ранее на активистов уже были составлены четыре административных протокола о дискредитации вооруженных сил РФ, их рассмотрение отложено до июня.