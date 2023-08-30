Первый отправленный на ремонт в Иран самолет «Аэрофлота» находится там уже пять месяцев. Гендиректор авиакомпании говорил, что подрядчики «не торопятся»

Самолет «Аэрофлота» Airbus A330, отправленный в начале апреля на техническое обслуживание в Иран, продолжает там оставаться. Об этом пишут телеграм-канал «Авиаторщина» и издание «Агентство» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По информации источника «Авиаторщины» в авиакомпании, дата возврата самолета из Тегерана «недавно была сдвинута на полгода» — с конца сентября на начало марта 2024 года». Из данных Flightradar24 следует, что Airbus «Аэрофлота» прекратил регулярные перелеты в сентябре 2022 года, за семь месяцев совершил три вылета, а 6 апреля прилетел в Иран и с тех пор не поднимался в небо.

РБК писал, что сотрудники крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air собираются провести обслуживание стоек шасси самолета и другие работы. По словам представителя «Аэрофлота», иранская авиакомпания «имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества». Телеграм-канал «Авиаторщина» утверждает, что планом предусмотрено выполнение проверки .

По словам опрошенных «Агентством» авиаэкспертов, сроки в полгода или год для описанного перечня работа — существенно завышенные. Они считают, что в нормальной ситуации на эти работы должно уходить не больше трех месяцев. Основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков предположил, что причиной задержки стали проблемы с поставками запчастей.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью «Ведомостям», которое было опубликовано 13 августа, признавал задержку с обслуживанием самолета в Иране.

«Ремонтные работы еще продолжаются. Качеством довольны, но по срокам — скажем так: подрядчики не торопятся. У них достаточно сильные, востребованные компетенции, хотя практически все работы, которые они сейчас там делают по нашему A330, «Аэрофлот» способен сделать в «Шереметьево». Будем поддерживать с ними отношения. Нам необходимо пробовать альтернативные рынки по услугам технического обслуживания самолетов, чтобы иметь варианты, когда наши собственные возможности ограничены — например, в высокий сезон самих ремонтных работ», — говорил Александровский.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, запретил поставки запчастей для них, техобслуживание, поддержку и страхование, а также обязал лизинговые компании добиться возврата лайнеров, находящихся в аренде у российских перевозчиков. Власти Ирана и России в июле 2022 года подписали соглашение, которое предусматривает поставку деталей и оборудования для российских самолетов, а также ремонт и техническое обслуживание бортов.

На фоне западных санкций 5 апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории отправил самолет на техобслуживание в Иран. Источник РБК говорил, что перевозчик планирует отправить на техобслуживание в Иран еще несколько лайнеров A330, но окончательное решение об этом будет приниматься в результате сотрудничества с Mahan Air по первому самолету.