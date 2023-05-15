Компания «Аэрофлот» выпустила внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических отказах и неисправностях оборудования салона в бортовой журнал (Cabin Log Book) только после согласования с командиром воздушного судна.

Об этом пишет «Проект» в материале о состоянии российской авиации в условиях санкций. У издания есть копия распоряжения, его подлинность подтвердили несколько источников в «Аэрофлоте».

Как пояснил «Проекту» один из старших бортпроводников «Аэрофлота», если до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавшими за ним санкциями, в бортовой журнал вносились все дефекты, то теперь о них нужно лишь сообщать устно.

«Главная цель такого распоряжения — чтобы самолеты не оставались на земле из-за неисправности, которая по документам запрещает судну летать до ее устранения, — рассказал на условиях анонимности бывший сотрудник „Аэрофлота“. — Раньше, до войны, это правило строго соблюдалось: писали каждую мелочь и все это тут же чинили».

Такая же практика, по словам источника «Проекта» в технических службах, распространена и в других авиакомпаниях.

Речь, отмечает издание, может идти и о неисправностях, угрожающих безопасности. В частности «Проект» пишет, что в 2022 году самолет «Аэрофлота» совершил рейс из ОАЭ в Москву без полного комплекта кислородных баллонов на борту — командир судна не стал вносить запись в бортовой журнал, чтобы избежать задержки вылета.

Санкции, наложенные после начала войны, запрещают, в числе прочего, поставлять России самолеты американского и европейского производства, а также запчасти для них. Авиакомпании пытаются бороться с нехваткой запчастей закупая их в третьих странах или разбирая свои самолеты. С марта по август 2022 года российские компании закупили за рубежом запчасти и комплектующие европейских и американских производителей на общую сумму около 44 миллиона рублей, в 2021 году только «Аэрофлот» потратил на эти цели примерно в 10 раз больше. При этом, как отмечает «Проект», зачастую речь идет о покупке уже бывших в использовании запчастей, снятых с других самолетов, а не о приобретении новых.

Российские авиакомпании разбирают на запчасти и самолеты из своих парков. «Проект» на основании данных авиатрекера Flightradar подсчитал, что как минимум 11,4% парка крупнейших российских компаний не выполняло полеты более трех месяцев. Это не означит, что все эти самолеты отправлены на запчасти, но часть из них может быть разобрана, на что, пишет «Проект», указывает, например, то, что среди не совершавших полеты самолетов есть и те, о разборке которых уже было известно.

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