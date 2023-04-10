«Аэрофлот» из-за западных санкций впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отправила самолет Airbus A330-300 из своего парка на техническое обслуживание в Иран, сообщает РБК, ссылаясь на источники. Представитель перевозчика это подтвердил.

Лайнер с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран 5 апреля. Сотрудники крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air собираются провести обслуживание стоек шасси самолета и другие работы.

Представитель «Аэрофлота» заявил, что компания Mahan Air «имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества».

Источники РБК сообщили, что «Аэрофлот» несколько месяцев обсуждал возможность техобслуживания в Иране. Раньше самолеты перевозчика обслуживали другие компании, например, гонконгская HAECO.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, запретил поставки запчастей для них, техобслуживание, поддержку и страхование, а также обязал лизинговые компании добиться возврата лайнеров, находящихся в аренде у российских перевозчиков.

Власти Ирана и России в июле 2022 года подписали соглашение, которое предусматривает поставку деталей и оборудования для российских самолетов, а также ремонт и техническое обслуживание бортов.

Иран многие годы находится под санкциями, которые среди прочего запрещают продавать самолеты и запчасти к ним иранским авиакомпаниям, в число которых с 2019 года входит Mahan Air. Износ самолетов, неудовлетворительное техобслуживание и отсутствие запчастей стали причиной нескольких крупных авиакатастроф, произошедших в Иране.