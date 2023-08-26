В демоверсии ЕГЭ по истории на 2024 год появились вопросы о войне в Украине

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте демонстрационную версию Единого государственного экзамена по истории, который пройдет в 2024 году. В нем есть два вопроса, связанные со «специальной военной операцией», как российские власти называют вторжение в Украину. Первыми внимание на это обратили «Верстка» и «Медиазона».

В вопросе № 2 участникам тестирования предлагают расположить в хронологической последовательности три события: «подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России», запуск в промышленную эксплуатацию первой в мире атомной электростанции и кругосветное путешествие Фернана Магеллана.

В вопросе № 5 участников экзамена просят установить соответствие между событиями и их участниками. Среди событий упоминаются , а среди участников — полковник самопровозглашенной ДНР , погибшая в 2022 году.

В демоверсии отмечается, что задания, включенный в вариант ЕГЭ, «не исчерпывают всего многообразия возможных формулировок заданий».

Рособрнадзор в мае 2023 года сообщил, что в ЕГЭ по истории включат задания о «спецоперации» в Украине после того, как будут готовы новые учебники с соответствующим разделом. Новый учебник для 11-х классов представили в начале августа.

Задания, связанные с «СВО», ранее также нашли в демоверсиях материалов для экзаменов в девятом классе, представленных (ФИПИ) в конце августа.

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