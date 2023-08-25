«Медиазона»: СК завел дело о покушении на Симоньян спустя месяц после того, как ФСБ сообщила о задержании подозреваемых
Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на постановление, датированное 25 августа.
Дело возбудили по статьям о приготовлении к убийству по найму из-за политической и национальной ненависти (часть 1 статьи 30 — пункты «ж», «з», «л» части 2 статьи 105 УК) и хранении оружия с боеприпасами (часть 4 статьи 222 УК).
О предотвращении покушения на Симоньян и журналистку Ксению Собчак, а также задержании восьмерых подозреваемых ФСБ сообщала еще 15 июля. По версии спецслужбы, убийство готовили члены «неонацистской группировки» «Параграф-88», которым Служба безопасности Украины якобы обещала по полтора миллиона рублей за каждое убийство. При этом суд арестовал подозреваемых по делу о хулиганстве, связанному с нападениями на мигрантов, а в решении суда подготовка покушения на Собчак и Симоньян не упоминалась.
В постановлении следователя по особо важным делам, на которое ссылается «Медиазона», упоминаются только двое арестованных — 22-летний Егор Савельев и 18-летний Михаил Балашов, которого ФСБ называла лидером «Параграфа-88». О подготовке покушения на Собчак в документе не говорится.
СК утверждает, что «неустановленные лица» в июне пообещали Балашову 50 тысяч долларов США за убийство Симоньян, а тот вместе с Савельевым несколько дней следил за домом главреда RT в Москве. В постановлении утверждается, что Балашова задержали вечером 13 июля, когда он пытался попасть в чужой гараж на улице Вавилова забирать из тайника автомат АК-74 и патроны к нему.
В сообщении ФСБ о предотвращении покушений на Собчак и Симоньян говорилось, что СК планирует возбудить в отношении задержанных уголовные дела с «экстремистской и террористической окраской».
«Медиазона» сообщала, что Михаила Балашова и Егора Савельвева избивали после задержания. Издание ссылалось на очевидца, который видел обвиняемых после задержания в отделе полиции на Новокузнецкой улице в Москве. По его словам, Балашов дал признательные показания, потому что «его так пиздили, что там вариантов больше нет». Егора Савельева, по словам собеседника «Медиазоны», пытали электрошокером.