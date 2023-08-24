«В большой войне нет маленьких дел». Владимир Зеленский посвятил поздравление с Днем независимости всем жителям страны

24 августа Украина отмечает День независимости. Президент Украины Владимир Зеленский посвятил поздравление с праздником всем жителям страны, которые «дают Украине независимость».

«В большой войне нет маленьких дел. Нет ненужных. Нет неважных. Это касается и людей, и действий, и слов. Когда мы отмечаем независимость Украины, каждый может почувствовать в ней себя», говорится в обращении Зеленского.

«В этой борьбе важен каждый, потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это независимая Украина», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины поблагодарил каждого солдата и матроса, каждого сержанта и старшину, каждого офицера, каждого генерала, родителей защитников, тех кто ждет родных с фронта, детей, поддерживающих бойцов и дающих им «броню человечности», всех, кто работает и дает работу другим, кто работает и дает работу другим, кто добывает славу Украине спортивными победами, кто открыл дверь собственного дома и приютил тех, кто потерял свой дом, каждого, кто пережил оккупацию.

«Но отдельно я хочу сказать сегодня о тех, о ком пока нельзя говорить в новостях, чьи имена известны немногим, но чья работа заметна всем. Наши ракеты. Украинские снаряды. Наши пушки. Украинские дроны», — сказал Зеленский.

И когда мы гордимся, что потопили флагман вражеского флота — крейсер «Москва», когда радуемся попаданиям по Крымскому мосту, тогда мы благодарим и тех, о ком сейчас тоже не скажешь, имен не назовешь, но о ком в будущем напишут книги, обязательно снимут кино. О тех, кого я награждаю закрытыми указами и кто совершает самые сложные операции. Спасибо вам! Вы все важны!

Привітання Володимира Зеленського з Днем Незалежності України 24.08.2023 Офіс Президента України

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