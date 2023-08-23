«Простой совет режиссеру: представить, что в его город каждый день летит российская ракета». В Украине ответили Ларсу фон Триеру, написавшему «Жизни русских тоже важны»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал датского режиссера Ларса фон Триера, который написал «Жизни русских тоже важны», комментируя поставку Киеву истребителей F-16.

В своем твиттере Данилов написал, что война — «это не кино, где актеры играют жизнь и смерть», а за каждым «живым российским террористом стоит убитый украинец».

«Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача. Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне — убийцы. Простой совет известному режиссеру: представить, что это в его город каждый день летит российская ракета, это его отца или мать убили, вывезли в Россию его внука, а российский мародер изнасиловал его жену, сжег его дом. В таком случае абстракция лицемерного „гуманизма“ приобретает совсем другие черты — реальной, а не выдуманной жизни», — заявил Данилов.

Накануне Триер опубликовал в инстаграме обращение к президентам Украины и России, а также премьер-министру Дании.

«Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, ухмыляясь от уха до уха): „ЖИЗНИ РУССКИХ ТОЖЕ ВАЖНЫ!“ С наилучшими пожеланиями, Ларс», — говорилось в нем.

Таким образом режиссер отреагировал на информацию о том, что Дания и Нидерланды передадут Украину американские истребители F-16 после того, как завершится подготовка украинских пилотов.

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