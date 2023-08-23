На главреда ростовского издания составили протокол о «дискредитации» армии. За день до этого ей вручили медаль «За военно-патриотическую работу»

На главного редактор ростовского издания 1RND Елену Доровских составили административный протокол о «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает само издание.

Сотрудники полиции пришли в редакцию утром 22 августа. Поводом для составления протокола стала новость, опубликованная на сайте издания 5 октября 2022 года. В ней говорилось о том, что в Ростове-на-Дону на столбах расклеили листовки против мобилизации и инструкцией о том, как сдаться украинским войскам.

Как пишет 1RND, протокол на Доровских составили «буквально через день» после вручения ей негосударственной награды «За военно-патриотическую работу». Решение присудить ее журналистке приняла Ростовская межрегиональная общественная организация воинов-интернационалистов , которая 21 августа «отмечала» 55-летие со дня вторжения советских войск в Чехословакию.

Полицейские, пришедшие в редакцию, «были немного обескуражены», что награду Доровских вручал их бывший руководитель — генерал МВД в отставке Виталий Шевченко, отмечает 1RND.

«Дело в том, что Елена Доровских (Хохонья) более 20 лет работает с силовыми ведомствами региона, включая Южный военный округ. Она имеет несколько ведомственных медалей и десятки почётных грамот от таких ведомств как от МЧС, Минобороны РФ, Следком РФ», — говорится в сообщении.

Адвокат Доровских Владимир Чесноков заявил, что главред издания — «истинный патриот России», который поддерживает «политику правительства и президента». Составление протокола он назвал давлением на журналистку и вмешательством в деятельность редакции.

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