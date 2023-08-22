В Москве дезинсектора приговорили к пяти годам колонии по делу о гибели двух человек, отравившихся арбузом из «Магнита»

Люблинский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима дезинсектора Антона Котова, обвиненного по делу об отравлении арбузом семьи москвичей. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Подсудимого признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Суд также назначил Котову штраф в размере шести миллионов рублей по искам потерпевших о возмещении морального вреда.

После решение суда Котова взяли под стражу, до этого он находится под запретом определенных действий, отмечает «Интерфакс».

9 сентября 2021 года из квартиры дома на Совхозной улице на юго-востоке Москвы доставили в больницу троих членов одной семьи с признаками острой интоксикации. В результате 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка умерли. Перед госпитализацией все трое ели арбуз, купленный в магазине «Магнит».

На этом арбузе, а также на других арбузах из магазина специалисты нашли следы лямбда-цигалотрина (действующее вещество инсектицида «Цигатрин») и сделали вывод, что именно он мог стать причиной отравления. По делу был задержан сотрудник компании «Климовск-Дез» Антон Котов, который проводил дезинсекцию в «Магните».

По версии следствия, Котов, «желая снизить объем своей работы», не проинформировал представителей магазина о мерах предосторожности, потребовал от представителя магазина покинуть помещение и «обработал торговый зал с находящейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузами без упаковки». Котов не признал вину.

СМИ писали, что в крови погибших нашли следы этиленгликоля — вещества, обладающего токсическим и ядовитым действиями. Оно используется как компонент тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви и в иных целях. Сообщалось, что вскоре после отравления жителям дома на Совхозной улице запретили пользоваться водой, а криминалисты сделали в доме много фотографий водопроводных кранов и стояков. Тогда же с Совхозной улицы госпитализировали еще несколько человек с симптомами отравления, в том числе детей.

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