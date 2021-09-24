Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Специалист по из Екатеринбурга Александр Возжаев попробовал арбуз, смоченный веществом для борьбы с насекомыми лямбда-цигалотрин. Именно им, по версии следствия, могли смертельно отравиться бабушка и внучка из Москвы, съевшие арбуз из магазина «Магнит». С помощью своего эксперимента Возжаев хотел доказать, что люди не могут отравиться инсектицидами в пищевых продуктах и что арестованный по делу об отравлении дезинсектор Антон Котов не виноват.

9 и 10 сентября в Москве умерли 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка, которых госпитализировали с симптомами отравления. Перед госпитализацией они ели арбуз, купленный в магазине «Магнит». На этом арбузе, а также других арбузах из магазина специалисты нашли следы лямбда-цигалотрина (действующее вещество инсектицида «Цигатрин») и сделали вывод, что именно он мог стать причиной отравления. По делу был задержан сотрудник компании «Климовск-Дез» Антон Котов, который проводил дезинсекцию в «Магните». Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и отправили под арест. Котов не признал вину.

Возжаев выложил на своем ютьюб-канале два видео, в которых он пропитывает арбуз средством «Абзац» (лямбда-цигалотрин является его действующим веществом). Первое из них было опубликовано 14 сентября, второе — 21 сентября, но СМИ обратили на них внимание только 24 сентября.

В первом ролике Возжаев поливает «Абзацем» несколько кусков арбуза и пробует их сразу. Во втором — на пару дней оставляет целый арбуз вымачиваться в «Абзаце». Чтобы инсектицид точно проник через корку, он пробивает в ней несколько дырок. Затем в обоих роликах Возжаев пробует арбуз на камеру и выплевывает. Он обращает внимание, что в том месте, где инсектицид попал на мякоть, она стала горькой, изменила цвет и приобрела неприятный запах.

Следственный эксперимент № 1 Я — Дезинфектор

«Ребята, куда проникла лямбда — горько. Это невозможно есть. Есть человек специально откусит, он выплюнет все. Невозможно отравить людей химией от насекомых, потому что она горечь содержит, ее специально добавляют. Как это не понимают-то, а? За что Антоху посадили?» — говорит Возжаев. При этом во втором ролике он также пробует кусок с другой стороны арбуза, где не было дырок в корке, и отмечает, что на вкус он «нормальный».

Следственный эксперимент № 2 Я — Дезинфектор

Возжаев заявил «Ленте.ру» и «Комсомольской правде», что хорошо себя чувствует. «Лямбда-цигалотрин — известный . Многие дезинсекторы, особенно, которые работают по тараканам, очень хорошо его знают. Для всех это было неожиданностью, что от него кто-то умер. Мы пробовали его на вкус. Так или иначе, он попадает нам в рот, на язык или губы. Все знают, что он горьковатый. От попадания на язык может произойти легкое онемение — и все. В больших количествах выпить или съесть его нереально. Летальная доза довольно существенная. Нужно выпить грамм 100 нереально горького концентрата. Там сразу рвотный рефлекс», — сказал Возжаев.

В разговоре со Znak.com он заявил, что работает в сфере дезинфекции и дезинсекции больше 10 лет и что после инцидента в Москве его коллеги и клиенты стали нервничать. Первые — из-за предложения Роспотребнадзора ввести лицензии на их работу, а вторые — из-за страха отравиться. Однако, по словам Возжаева, степень опасности инсектицидов сравнима со стиральным порошком и бензином, с которыми люди имеют дело каждый день, а введение лицензий приведет к тому, что дезинфекторы и дезинсекторы будут терять работу. «Я считаю, что это паника на ровном месте, что дезинфектор [Антон Котов] ни при чем», — заявил Возжаев.

Отравление в Москве

В арбузе, которым отравилась семья из Москвы, нашли следы средства для уничтожения насекомых. Задержан подозреваемый

Отравление в Москве

В арбузе, которым отравилась семья из Москвы, нашли следы средства для уничтожения насекомых. Задержан подозреваемый

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Ольга Корелина