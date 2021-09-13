В арбузе, которым отравилась семья из Москвы, нашли следы средства для уничтожения насекомых. Задержан подозреваемый Материал обновляется

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Магазин «Магнит» на Совхозной улице в Москве, 10 сентября 2021 года Игорь Иванко / Коммерсантъ

Управление Роспотребнадзора по Москве нашло следы вещества для дезинсекции в арбузе, после употребления которого 9 и 10 сентября умерли 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка. Это же вещество обнаружили в арбузах, изъятых из магазина «Магнит» на Совхозной улице, где семья купила арбуз. «По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия „Магнит“ обнаружены следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых», — сказали в Роспотребнадзоре. «База» уточняет, что в арбузах нашли следы ядовитого вещества цигатрин.

В рамках уголовного дела, возбужденного после отравления людей, задержан первый подозреваемый. Это 39-летний сотрудник частной компании «Климовск-Дез», который 6 сентября проводил дезинсекцию в магазине «Магнит». В Следственном комитете сообщили, что причиной смерти пожилой женщины и ее внучки стало «острое отравление химикатами». Следствие считает приоритетной версией случившегося нарушение правил при проведении дезинсекции в магазине.

Следственный комитет опубликовал видеозапись, снятую в магазине «Магнит», где сотрудник проводит обработку помещения. Ранее СМИ опубликовали другой фрагмент записи, снятой камерой наблюдения в магазине: на ней сотрудник вместе с опрыскивателем проходит по магазину, в том числе вдоль стеллажа с фруктами. В «Магните», комментируя запись, попавшую в СМИ, говорили, что подобная обработка помещения — стандартная процедура, после которой покупателей два часа не пускают в магазин.

Задержан подозреваемый по уголовному делу о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в Москве Следственный комитет Российской Федерации

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