С Совхозной улицы в Москве за три дня госпитализировали 10 человек с симптомами отравления, двое умерли Сперва причиной отравления называли арбуз, теперь людям запрещают пить воду

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9 сентября в Москве госпитализировали трех членов одной семьи с симптомами отравления. Это 61-летняя женщина, ее 38-летняя дочь и 15-летняя внучка, жившие в доме 16 по Совхозной улице в Люблино. У пострадавших были высокая температура, диарея и рвота, пишет «Комсомольская правда». «База» сообщает, что симптомы отравления у людей появились после того, как 8 сентября они поели арбуз, купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице. Вечером 9 сентября 61-летняя женщина умерла в больнице, ее 15-летняя внучка скончалась утром 10 сентября. Причиной смерти девочки-подростка, по сообщению Mash, стал отказ внутренних органов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти двух человек. Расследование ведут по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. В СК официально сообщили, что, по предварительной информации, членов одной семьи госпитализировали «после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной». Из квартиры семьи изъяли все продукты и отправили их на экспертизу. Вечером 10 сентября полиция опечатала магазин «Магнит», где семья купила арбуз. Свои проверки начали Роспотребнадзор и прокуратура Москвы.

«Магнит» снял с продажи все партии арбузов, поступившие в Москву и другие регионы, до выяснения обстоятельств случившегося. В «Магните» сообщили, что все арбузы, поступающие в магазины сети, проверяют на качество и безопасность, а компания не получала жалоб от покупателей на качество арбузов. Торговая сеть передала пробы арбузов, продававшихся в магазине на Совхозной улице, на повторную лабораторную проверку. В магазине продавали арбузы, которые поставило крестьянско-фермерское хозяйство «Каныгин». Хозяйство сотрудничает с «Магнитом» в расследовании случившегося. Поставщик отрицает, что арбузы стали причиной отравления.

В ходе расследования следователи изучили несколько видеозаписей, сделанных в магазине «Магнит» незадолго до отравления. На записи от 7 сентября обнаружили подозрительного посетителя, который ходил вокруг стеллажа с фруктами, а затем по неизвестной причине убежал. В тот же день, следует из записей, сотрудник магазина прошел с опрыскивателем вдоль стеллажа с фруктами. В «Магните», комментируя действия сотрудника, сказали, что такая обработка помещения — стандартная процедура, после которой покупателей не пускают в магазин.

После смерти бабушки и внучки в доме 16 по Совхозной улице устроили массовую проверку. Полицейские устроили обход по квартирам, чтобы выявить похожие случаи. Специалисты в защитных костюмах взяли пробы воды и воздуха, изучили вентиляцию дома, взяли смывы с пола, чтобы исследовать на коронавирус, а также пробы с ручек дверей в подъезде, стен и перил. Медработники опросили жильцов о симптомах отравления и самочувствии детей. Жильцов проверили на коронавирус. Sota писала, что вокруг дома ходили люди с неизвестным оборудованием. Дом также проверили сотрудники газовой службы, которые не обнаружили утечек газа. Полицейские запретили журналистам вести съемку в доме. Местным жителям запретили пользоваться водой, а криминалисты сделали в доме много фотографий водопроводных кранов и стояков.

С Совхозной улицы госпитализировали еще несколько человек с симптомами отравления, в том числе детей. 10 сентября из дома 16 по Совхозной улице в больницу увезли двух мальчиков 9 и 11 лет, которые, как отметила «База», не ели арбуз. В каждой из двух семей незадолго до отравления детей ели куриное мясо. У одного из мальчиков, как пишет «Газета.ru», диагностировали коронавирусную инфекцию. Также из дома госпитализировали двух девочек 12 и 17 лет и 25-летнего мужчину. Все пострадавшие жили в одном подъезде. Кроме того, из других домов по Совхозной улице в больницу увезли двух женщин. У новых пострадавших, как сообщил телеканал РЕН, выявили симптомы кишечной инфекции. В то же время Readovka пишет, что у всех пострадавших диагностировали резкий скачок температуры до 40 градусов и судороги.

О симптомах отравления, появившихся 9 сентября, также сообщил корреспондент «Эха Москвы» Алексей Соломин, который живет в нескольких километрах от Совхозной улицы. Соломин рассказал, что у него высокая температура и слабость в теле.

Неофициально выдвигаются разные версии массового отравления людей, официально — ни одной. По одной из неофициальных версий, причиной отравления могли стать токсичные вещества в стройматериалах — в доме 16 по Совхозной улице третий месяц проводят капитальный ремонт. Растворы, которые использовали рабочие, направили на экспертизу. Телеканал РЕН сообщил 11 сентября, что после массового отравления из дома уехали рабочие, которые, по их словам, ремонтировали одну из квартир, а, по другим данным, занимались капремонтом (сами рабочие причастность к капремонту дома отрицают).

Жители дома также допустили, что людей госпитализировали из-за отравления химикатами, которыми травили насекомых. Одна местная жительница предположила, что отравления начались из-за «бананового паука», которого она встретила в «Магните», но это мнение поставили под сомнение. Официально в СК и прокуратуре не называли версии случившегося.

Вечером 11 сентября полицейские увезли с Совхозной улицы трех человек, которые назвали себя жильцами 16-го дома. С чем это связано, неизвестно. Другие источники о задержаниях не сообщали.

Александр Бакланов Фото на обложке: Роман Пименов / ТАСС