Роспотребнадзор: умершие в Москве бабушка и внучка могли отравиться средством против насекомых, которое применялось для обработки магазина

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Причиной отравления бабушки и внучки в Москве могло стать средство для уничтожения насекомых из магазина «Магнит», где был куплен съеденный погибшими арбуз. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на московское управление Роспотребнадзора.

По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции —уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина.

По информации Baza, речь идет о ядовитом веществе под названием цигатрин. Оно может вызвать отравление, среди симптомов которого слабость, рвота, головная боль, раздражение органов дыхания.

Роспотребнадзор подчеркнул, что исследования проб воды и воздуха, взятых в доме погибших, не выявили никаких опасных веществ. «Риски для жителей дома отсутствуют», — заявило ведомство.

8 сентября трое членов семьи с Совхозной улицы в Москве съели арбуз, купленный в магазине «Магнит». Всем троим стало плохо, их госпитализировали. 61-летняя бабушка и 15-летняя внучка впоследствии умерли. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отравление на Совхозной улице

С Совхозной улицы в Москве за три дня госпитализировали 10 человек с симптомами отравления, двое умерли Сперва причиной отравления называли арбуз, теперь людям запрещают пить воду

Отравление на Совхозной улице

С Совхозной улицы в Москве за три дня госпитализировали 10 человек с симптомами отравления, двое умерли Сперва причиной отравления называли арбуз, теперь людям запрещают пить воду

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