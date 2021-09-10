В Москве два человека умерли, съев арбуз. Возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело после гибели пожилой женщины и ребенка, которые, предположительно, отравились, съев арбуз. Расследование ведут по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщило ранее издание «База», трое членов одной семьи попали в реанимацию после того, как вечером 8 сентября, после ужина, съели арбуз, купленный в одном из магазинов «Магнит». Недомогание почувствовали пожилая женщина, ее 38-летняя дочь и 15-летняя внучка, пишет телеграм-канал «112». Единственным, кто не ел арбуз, стал зять женщины, он не пострадал.

Первоначально, утверждает «База», сотрудники скорой помощи отказались везти пострадавших в больницу, но, когда их состояние ухудшилось, госпитализировали всех троих. Вечером 9 сентября умерла бабушка, утром 10 сентября — ее внучка. Состояние третьей пострадавшей стабилизировали, сообщила прокуратура Москвы.

В СК подтвердили, что «после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной в городе Москве, семья была госпитализирована в городскую больницу, где скончалась женщина и несовершеннолетний ребенок».

В сети магазинов «Магнит» сообщили, что все арбузы, поступающие в магазины сети, проверяют на качество и безопасность. Ранее компания не получала жалоб от покупателей на качество арбузов. Представители «Магнита» собираются проверить все партии арбузов, поставленные в московский регион.

Обновлено. Магазин «Магнит», в котором семья 8 сентября купила арбуз, оцеплен, внутри работают сотрудники полиции, пишет Baza.