Дональд Трамп договорился о залоге в 200 тысяч долларов по уголовному делу о вмешательстве в выборы
Бывший президент США Дональд Трамп будет отпущен под залог в 200 тысяч долларов в рамках уголовного дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Соответствующих договоренностей достигли его адвокаты и прокуратура, сообщает CNN.
Также адвокаты политика согласились на «другие условия», сообщает телеканал, не уточняя подробностей.
Как добавляет CNN, с учетом достигнутых договоренностей самому Трампу, вероятно, не придется присутствовать на слушаниях о мере пресечения, которые состоятся после его формального ареста. Трамп должен сдаться полиции до 25 августа.
Дело о вмешательстве в выборы — четвертый уголовный процесс против Трампа. До этого его обвиняли в фальсификации бизнес-отчетности, незаконном хранении секретных документов и попытке сохранить власть после поражения на выборах.
Вместе с Трампом обвиняемыми по делу проходят еще 17 человек.
Даже если Трампа признают виновным по любому из уголовных дел, он сможет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Сейчас он считается фаворитом предстоящих праймериз Республиканской партии.