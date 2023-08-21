Дональд Трамп договорился о залоге в 200 тысяч долларов по уголовному делу о вмешательстве в выборы

Бывший президент США Дональд Трамп будет отпущен под залог в 200 тысяч долларов в рамках уголовного о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Соответствующих договоренностей достигли его адвокаты и прокуратура, сообщает CNN.

Также адвокаты политика согласились на «другие условия», сообщает телеканал, не уточняя подробностей.

Как добавляет CNN, с учетом достигнутых договоренностей самому Трампу, вероятно, не придется присутствовать на слушаниях о мере пресечения, которые состоятся после его формального ареста. Трамп должен сдаться полиции до 25 августа.

Дело о вмешательстве в выборы — четвертый уголовный процесс против Трампа. До этого его обвиняли в фальсификации бизнес-отчетности, незаконном хранении секретных документов и попытке сохранить власть после поражения на выборах.

Вместе с Трампом обвиняемыми по делу проходят еще 17 человек.

Даже если Трампа признают виновным по любому из уголовных дел, он сможет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Сейчас он считается фаворитом предстоящих праймериз Республиканской партии.