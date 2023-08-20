написал в инстаграме пост о российском ракетном ударе по драматическому театру в Чернигове и шестилетней Софии — одной из семи погибших при обстреле. Российский артист выразил соболезнования всем жителям города.

Лето, август, выходные, город, центр, театр, дети, смерть. Девочка маленькая улыбалась, жила, надеялась, смеялась, несмотря ни на что. Мы не выбираем время детства. Ракеты летят и летят, сирены воют, а детство идет. Живет маленький человек на пороге новой большой жизни, а этому маленькому хрупкому человеку взрослые дяди в медальках говорят, мол, не будет у тебя этой большой жизни, у нас другие планы, сегодня твой последний день.

Сопутствующие потери. Большой наш министр сказал, что это так называется, говорит, не мы придумали. А он в нашей самой большой стране отвечает за все наши дела, которые нас не касаются. Сопутствующие потери.

Почему девочка больше не улыбнется? Нет сил смотреть на ее улыбку. Я не могу даже показать фото девочки. Ведь эта чья-то любимая девочка? Думаю, вот они, ее любимые, близкие, случайно откроют телефон, а из чужого телефона она на них смотрит, а им и так тяжело.

Почему их девочка в тысячах чужих телефонов? Потому что она теперь сопутствующая потеря. Сопутствующая. Что за путь такой, на котором такие потери? Куда идем? Дяде министру виднее.

Галкин отметил, что когда-то во время гастролей выступал в драмтеатре Чернигова. «Каждый театр живая душа, я так чувствую. Вроде стены, камень, а живая душа. Столько людей по земле ходят, на кнопочки нажимают, а души мертвые. А у этого театра душа живая и будет жить. Соболезнования жителям Чернигова», — добавил артист.

Российские войска 19 августа ударили баллистической ракетой по центру Чернигова. Удар пришелся по драмтеатру, где проходила выставка дронов. Погибли семь человек, еще 148 получили ранения.

В Чернигове объявлен траур по погибшим. В центре города появился стихийный мемориал в память о шестилетней Софии. Жители города несут к месту взрыва цветы и игрушки. Родителям и родственникам погибшей девочки оказывают психологическую помощь.