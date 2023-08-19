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Российские войска ударили по драмтеатру в центре Чернигова, погибли семь человек, 129 пострадали
Кадры с места событий
1 минута
16:17, 19 августа 2023
Российские войска 19 августа ударили баллистической ракетой по центру Чернигова. Разрушен драмтеатр, погибли семь человек, 129 человек получили ранения, в том числе 15 детей. В драмтеатре проходила выставка производителей дронов. «Но совершенно очевидно, что русские, запускавшие эти ракеты, и те, кто отдавал им приказ бить в середине дня по мирному городу, отдавали себе отчет в том, что жертвами будут преимущественно мирные жители», —
заявил
«Русской службе Би-би-си» и. о. мэра Чернигова Александр Ломако, назвав произошедшее терактом.
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