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Российские войска ударили по драмтеатру в центре Чернигова, погибли семь человек, 129 пострадали Кадры с места событий

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Российские войска 19 августа ударили баллистической ракетой по центру Чернигова. Разрушен драмтеатр, погибли семь человек, 129 человек получили ранения, в том числе 15 детей. В драмтеатре проходила выставка производителей дронов. «Но совершенно очевидно, что русские, запускавшие эти ракеты, и те, кто отдавал им приказ бить в середине дня по мирному городу, отдавали себе отчет в том, что жертвами будут преимущественно мирные жители», — заявил «Русской службе Би-би-си» и. о. мэра Чернигова Александр Ломако, назвав произошедшее терактом.
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