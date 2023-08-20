Вечером 19 августа полицейские остановили на трассе под Кировом автомобиль члена совета движения Дениса Шадрина и забрали у активиста технику. Об этом сопредседатель движения Станислав Андрейчук сообщил в фейсбуке.

Поводом для досмотра машины Шадрина стало сообщение о распространении экстремистских материалов, якобы поступившее полиции. По словам Андрейчука, под угрозой применения силы и составления протокола о неповиновении требованию сотрудника полиции у Шадрина забрали «остававшиеся после обыска ноутбук и планшет». Почему их не изъяли при обыске, сопредседатель движения не уточнил.

Обыск дома у Шадрина прошел 17 августа. В тот же день сотрудники правоохранительных органов пришли и к другим участникам «Голоса» в нескольких регионах России. Тогда при обыске у Шадрина забрали технику, загранпаспорт, наличные деньги и документы на НКО, которой он руководит, рассказал Андрейчук.

17 августа после массовых обысков у членов «Голоса» был задержан сопредседатель движения Григорий Мельконьянц. На следующий день суд арестовал его по делу об организации деятельности «нежелательной» организации.

По словам Станислава Андрейчука, уголовное дело против Мельконьянца связано с предстоящими выборами и деятельностью Европейской сети организаций по наблюдению на выборах (ENEMO), в которую ранее входил «Голос». Он вышел из нее после того, как в сентябре 2021 года ENEMO объявили «нежелательной» организацией в России.

В сентябре 2023 года в России пройдут выборы глав ряда регионов и депутатов региональных законодательных собраний. Выборы президента состоятся в марте 2024 года. «Медуза» писала, что российские власти собираются сделать так, чтобы за Владимира Путина было отдано 80% голосов.