Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц арестован по делу о «нежелательной» организации

Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца до 17 октября по делу об организации деятельности «нежелательной» организации, сообщает «Медиазона».

Мельконьянца задержали 17 августа. После обыска его увезли на допрос в Следственный комитет, после чего отправили в изолятор временного содержания. Тогда же обыски прошли у 14 координаторов «Голоса» в нескольких регионах России.

Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук связал уголовное дело против Мельконьянца и массовые обыски у участников движения с приближающимися выборами в России, а также с деятельностью Европейской сети организаций по наблюдению на выборах (ENEMO), в которую ранее входил «Голос». В сентябре 2021 года власти России объявили ENEMO «нежелательной» организацией, после чего «Голос» прекратил свое участие в объединении.

Ассоциация «Голос» была основана в 2000 году для независимого наблюдения за выборами в России. В 2013 году организацию объявили «иностранным агентом», а в 2016-м суд в Москве ликвидировал ассоциацию по иску Минюста РФ. «Голос» продолжил свою деятельность в России в формате движения в защиту прав избирателей без образования юридического лица. В августе 2021 года Минюст внес движение «Голос» в новый реестр «иноагентов», не зарегистрированных в России.

В сентябре 2023 года в ряде регионов России состоятся выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний. В марте 2024 года пройдут президентские выборы. Как писала «Медуза», российские власти решили, что на этих выборах Владимир Путин должен набрать больше 80%. Если это случится, Путин поставит новый рекорд — до этого его лучшим результатом были 76,69% на выборах 2018 года.

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