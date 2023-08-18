Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило, что уголовное преследование сопредседателя движения Григория Мельконьянца обусловлено стремлением российских властей помешать общественному наблюдению на предстоящих выборах.

«Мы убеждены, что реальная цель этой атаки на „Голос“ — помешать общественному наблюдению накануне старта кампании по выборам президента России и на предстоящих 10 сентября региональных выборах», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Голоса».

Авторы заявления подчеркнули, что движение всегда работало в интересах российских граждан, в защиту прав российских избирателей, а «те, кто на словах борется с вмешательством в суверенитет, на деле лишают этого самого суверенитета его носителей — граждан России».

Также в «Голосе» отметили, что преследование членов движения российскими властями вписываются в тенденцию последних лет, направленную на максимальное ограничение возможностей людей по контролю за выборами.

Выглядит все так, будто некоторые представители власти сомневаются в том, что имеют реальную поддержку, что желаемые результаты предстоящих президентских и региональных выборов достижимы в условиях существования независимого общественного контроля за выборами. Сложно представить позицию, которая бы больше дискредитировала предстоящие выборы главы государства, чем этот откровенный страх.

18 августа Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца по делу об организации деятельности «нежелательной» организации. По словам Станислава Андрейчука, сопредседателя движения, уголовное дело против Мельконьянца связано с деятельностью Европейской сети организаций по наблюдению на выборах (ENEMO), в которую ранее входил «Голос». Он вышел из нее после того, как в сентябре 2021 года ENEMO объявили «нежелательной» организацией в России.

В сентябре 2023 года в России пройдут выборы глав ряда регионов и депутатов региональных законодательных собраний. Выборы президента состоятся в марте 2024 года. «Медуза» писала, что российские власти собираются сделать так, чтобы за Владимира Путина было отдано 80% голосов.

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